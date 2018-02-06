Происшествия |

Сегодня, 6 февраля, В Риге около 18:00 на островном мосту произошла авария.

По словам очевидцев, в ДТП столкнулись фура и легковой автомобиль Mazda. Эту информацию подтвердили в Госполиции. Из-за аварии движение по одной из полос было затруднено, но к 19 часам ситуация уже нормализовалась.

Также очевидцы сообщают об аварии около торгового центра Elkor Plaza, где частично заблокировано движение.

Фото: flickr/Kārlis Dambrāns