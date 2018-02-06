В Болдерае на карьере под лед ушел автомобиль (2)

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Происшествия | 6 февраля 2018 года, 20:33

6 февраля сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о внедорожнике, который заехал на лед Болдерайского карьера и провалился.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка встретили двух мужчин, которые уже сами выбрались из автомобиля. Ни один из них не пострадал.

Мужчины пояснили, что водитель до прибытия полиции отправился за помощью, чтобы вытащить машину из воды.

Начато административное делопроизводство по факту нахождения на льду автомобиля.

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Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Комментарии 2
вова1 час назад
Ошибка произошла в момент зачатия, нужно было подтолкнуть дальше и исправить
сбой программы.
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мда20 минут назад
надо было на большей скорости влетать, так чтоб до середины хотя бы доскользить смогли..
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