Происшествия |

6 февраля сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о внедорожнике, который заехал на лед Болдерайского карьера и провалился.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка встретили двух мужчин, которые уже сами выбрались из автомобиля. Ни один из них не пострадал.

Мужчины пояснили, что водитель до прибытия полиции отправился за помощью, чтобы вытащить машину из воды.

Начато административное делопроизводство по факту нахождения на льду автомобиля.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija