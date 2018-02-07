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Недавно задержанный Полицией безопасности (ПБ) гражданин Латвии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, по заданию российских спецслужб собирал информацию о военных объектах Национальных вооруженных сил (НВС) и о ситуации в латвийско-российском приграничье, сообщили в ПБ.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Хотя российские спецслужбы располагают большими оперативно-техническими ресурсами, они по-прежнему заинтересованы в получении разведывательной информации, предоставить которую может только человек, находящийся вблизи интересующих спецслужбы объектов и периодически осуществляющий за ними визуальное наблюдение, поясняет ПБ.

Российские спецслужбы продолжают вербовать жителей Латвии на территории России, используя различные методы. ПБ призывает латвийцев, которые, находясь за границей, подверглись попыткам вербовки иностранными спецслужбами, сообщать об этом в ПБ.

Как сообщалось, задержанный в прошлом году ПБ гражданин Латвии подозревается в шпионаже в пользу России.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что активность иностранных спецслужб в Латвии никогда не была низкой, а в последние годы она еще больше выросла с учетом общей ситуацией с безопасностью в странах Балтии.

Козловскис сообщил, что интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в Латвии. Недавно о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России заявила и Литва.

Как ранее сообщила ПБ, задержание подозреваемого в шпионаже и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря 2017 года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.

Помимо шпионажа, задержанный подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Фото из Flickr