Происшествия |

Бродячие собаки растерзали около 40 ланей в питомнике под Кулдигой. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на Skrundas televīzija. Еще больше парнокопытных разбежалось и пропало без следа.

Во время ЧП владельцы фермы находились в Берлине, на ежегодной международной Зеленой ярмарке. Когда хозяева приехали из Германии, в одном из загонов обнаружилась бродячая собака — ее застрелили. Животное не было чипировано, поэтому неясно, чьим оно прежде было.

"Вся селекция пошла прахом. Нам теперь все нужно начинать с нуля. Но сегодня это коснулось нас, а завтра может коснуться любого оленевода, фермера, потому что от бродячей собаки ведь невозможно уберечься", — говорит представитель SIA Jaundzirnavnieki Гунита Шторх.

Расследованием происшествия пока занимается Госполиция. У хозяев возникли предположения, что к проникновению псов в загоны могли приложить руку злоумышленники. В ограждении обнаружились места, где кто-то перелезал через него.

Специалисты предостерегают, что дикие хищники — волки, рыси — охотятся лишь ради пропитания, а собаки убивают добычу чисто инстинктивно, безостановочно и с особой жестокостью. Вгрызаются в еще живую добычу, которая погибает от болевого шока и потери крови, подчеркивает инженер Южнокурземского лесничества по вопросам охоты Гунар Фрейманис.

По его словам, владельцы собак нередко не сознают, к каким последствиям способен привести недосмотр за домашним питомцем — милая собачка становится убийцей, потерявшись и прибившись к стае. К тому же, если пес убил один раз, он будет делать это снова и снова.

Фото из Flickr