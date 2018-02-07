В Болдерайском карьере застрял джип

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Происшествия | 7 февраля 2018 года, 13:23

Во вторник утром работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о внедорожнике, которые заехал на лед Болдерайского карьера и провалился. На место событий приезал экипаж полиции.

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Стражи порядка встретили у карьера двух мужчин, которые уже выбрались из застрявшего во льду автомобиля. Никто из людей не пострадал. Мужчины рассказали, что автоводитель незадолго до появления полиции отправился за помощью, чтобы вытащить машину из воды.

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В связи с инцидентом сняты свидетельские показания и возбуждено дело об административном правонарушении по факту нахождения механического транспортного средства на льду.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

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