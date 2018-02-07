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Сотрудники Госполиции ликвидировали цех по производству нелегального алкоголя, который находился в Свентской волости Даугавпилсского края, сообщает nra.lv. По словам стражей порядка, было изъято 600 литров браги, 94 литра готовой продукции, бутылки и оборудование.

Полицейские получили информацию о подпольном производстве алкоголя во время одного из уголовных процессов, после чего на прошлой неделе в Даугавпилсе был задержан автомобиль, в салоне которого было обнаружено почти 44 литра нелегального алкоголя.

По подозрению в незаконном обороте спиртных напитков на месте происшествия был задержан водитель машины 1975 года рождения.

Полицейские провели обыск места жительства мужчины и обнаружили, что в одной из хозяйственных построек ведется незаконное производство алкоголя. Кроме 600 литров браги, в ходе обыска было конфисковано 94 литра самогона, который предполагалось реализовать на так называемых точках.

На мужчину заведен уголовный процесс. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное заключение, принудительные работы или штраф.

Фото: Valsts policija