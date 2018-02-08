Да не расстрелял, Слава Богу! А ранил. Ну что за погоня за дешевыми сенсациямии в заголовках? Да еще на такой теме!
В Лиепае пассажир расстрелял водителя маршрутки (3)
Происшествия | 8 февраля 2018 года, 12:40
Вчера, около 16:00, в Лиепае, на автобусной остановке на улице Ригас был ранен водитель микроавтобуса, сообщили в Курземском управлении Госполиции. Об этом пишет nra.lv .
Согласно доступной информации, неизвестный выстрелил в водителя маршрутки из пневматического пистолета, из-за ранее случившегося конфликта.
Водитель микроавтобуса 1957 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в больницу в Риге.
Полиция уже начала уголовный процесс, следствие идет. Виновник разыскивается стражами порядка.
Фото: pixabay.com
8
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наверное надо искать более адекватный новостной портал. а то мих уже не первый раз выкидывает такие номера и по желтизне скоро догонит делфи
4
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давно уже догнал и перегнал
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