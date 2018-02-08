Происшествия |

Вчера, около 16:00, в Лиепае, на автобусной остановке на улице Ригас был ранен водитель микроавтобуса, сообщили в Курземском управлении Госполиции. Об этом пишет nra.lv .

Согласно доступной информации, неизвестный выстрелил в водителя маршрутки из пневматического пистолета, из-за ранее случившегося конфликта.

Водитель микроавтобуса 1957 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в больницу в Риге.

Полиция уже начала уголовный процесс, следствие идет. Виновник разыскивается стражами порядка.

Фото: pixabay.com