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Сегодня, 8 февраля, около 11:25 сотрудники Госполиции нашли мертвого работника детской психоневрологической больницы "Айнажи", пишет Latvijas avīze.

Мужчина 1968 года рождения работал заведующим хозяйством в больнице.

В Госполиции сообщили, что работник, скорее всего, совершил самоубийство. Мужчину нашли повесившимся у себя дома. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Ранее сообщалось, что полиция нашла сбежавшего из Детской психоневрологической больницы "Айнажи" 17-летнего юношу.

Фото: Skaties.lv