Без признаков жизни найден работник детской психбольницы "Айнажи" (5)
Происшествия | 8 февраля 2018 года, 17:38
Сегодня, 8 февраля, около 11:25 сотрудники Госполиции нашли мертвого работника детской психоневрологической больницы "Айнажи", пишет Latvijas avīze.
Мужчина 1968 года рождения работал заведующим хозяйством в больнице.
В Госполиции сообщили, что работник, скорее всего, совершил самоубийство. Мужчину нашли повесившимся у себя дома. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.
Ранее сообщалось, что полиция нашла сбежавшего из Детской психоневрологической больницы "Айнажи" 17-летнего юношу.
Фото: Skaties.lv
Вот до чего мог довести patriot, будучи их клиентом.
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Всем известно из за чего при проверке стреляються или вешаються проваровавшиеся хозяйственики?
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Да деточка жизнь сводила с зав.хозами.
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