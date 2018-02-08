В Болдерае рыбаки спасли провалившихся под лед людей (7)

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Происшествия | 8 февраля 2018 года, 20:51

Вчера, 7 февраля, на Болдерайском карьере под лед провалились мужчина и женщина. Об этом пользователь Facebook Денис написал на странице группы "Рыбалка".

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Он рассказал, что во время ловли рыбы на замерзшем водоеме услышал крики о помощи.

"Учитывая, что толщина льда составляет около 15-18 см, я не сразу поверил тому, что кого-то угораздило провалиться. Начал вертеть головой и увидел, что на расстоянии одного километра из-подо льда торчат две головы. Мы с еще одним рыболовом начали бежать. Под нами так трещал лед, что я сам думал, что провалюсь, поэтому решили ползти по-пластунски. Оказалось, что мужчина и женщина, гуляющие по карьеру, провалились по лед", - рассказал мужчина.

Он добавил, что пришлось сильно понервничать, тем более, что женщина не умела плавать. Но в итоге все были спасены. Рыболов призвал пользователей соцсетей быть внимательными и не выходить на лед водоемов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на этой неделе, на этом же карьере под лед провалился внедорожник.

Комментарии 7
Восторгаюсь40 минут назад
Молодцы мужчины! Герои!
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12314 минуты назад
Это было на Булльупе
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Слепому25 минут назад
Очки себе купи, умник.
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