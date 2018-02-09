Полиция задержала двух латвийцев за кражи бензина
Происшествия | 9 февраля 2018 года, 08:44
Сотрудники Госполиции задержали двух мужчин, обвиняемых в нескольких кражах горючего на автозаправочных станциях (АЗС) в окрестностях Саласпилса.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина 1983 года рождения регулярно в алкогольном опьянении и без прав ездил на автомобиле Saab белого цвета вместе со своим другом, и на АЗС бесплатно заправлялся горючим.
В Господиции сообщили, что водитель недавно вышел из тюрьмы, где провел 7 лет за грабеж.
Фото: 365cars.ru