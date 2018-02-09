Происшествия |

Сотрудники Госполиции задержали двух мужчин, обвиняемых в нескольких кражах горючего на автозаправочных станциях (АЗС) в окрестностях Саласпилса.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина 1983 года рождения регулярно в алкогольном опьянении и без прав ездил на автомобиле Saab белого цвета вместе со своим другом, и на АЗС бесплатно заправлялся горючим.

В Господиции сообщили, что водитель недавно вышел из тюрьмы, где провел 7 лет за грабеж.

Фото: 365cars.ru