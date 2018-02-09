Происшествия |

В 2017 году зарегистрировано в целом меньше преступлений, чем годом ранее, однако при этом выросло количество особо тяжких преступлений, сообщил глава Госполиции Интс Кюзис. Он добавил, что этот факт его сильно беспокоит.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 44 250 преступлений, что на 3% меньше, чем в 2016 году. По словам Кюзиса, с учетом общей тенденции к снижению числа преступлений нет оснований полагать, что в ближайшем будущем преступность будет расти.

Тем не менее полиция в прошлом году зарегистрировано 1752 особо тяжких преступления, что на 12 больше по сравнению с 2016 годом. Рост связан с увеличением количества краж в особо крупных размерах, в основном из частных домов. Также в прошлом году выросло количество угонов новых автомобилей и убийств.

В прошлом году также увеличилось количество подозреваемых в их совершении. Подозреваемыми признаны 12 584 человека, что на 276 больше 2016 года. Такие показатели Кюзис объясняет активизацией преступных группировок и достаточно высоким уровнем рецидивов. "В Латвии существуют серьезные проблемы с ресоциализацией, и рецидив достаточно высок", - подчеркнул начальник Госполиции.

В 2017 году наиболее часто совершались преступления против собственности. Также актуальной проблемой были преступления, связанные с незаконной торговлей наркотиками и акцизными товарами.

Согласно данным Госполиции, в прошлом году зарегистрировано 604 грабежа, что на 47 меньше 2016 года. Хотя количество грабежей может показаться большим, десять лет назад в Латвии ежедневно в среднем регистрировалось десять грабежей, отметил Кюзис.

Фото из Flickr