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В Швеции найден латвийский дальнобойщик, который находится в беспомощном состоянии, пишет Latvijas Avīze. В настоящее время на портале ziedot.lv ведется сбор средств, чтобы доставить жителя Лиепаи на родину.

Как рассказывает издание, в январе Имантс отправился в очередной рейс. С 15 января жена не могла с ним созвониться, а 18 января его нашли в грузовике, где он провел двое суток после инсульта.

Гражданина Латвии незамедлительно доставили в клинику в Тиохундре, где расходы на лечение будут погашаться за счет Европейской карты медицинского страхования. Врачи характеризуют состояние Иманта как очень тяжелое, но стабильное, чтобы перевезти его на дальнейшее лечение в Латвию.

Когда его нашли, температура тела составляла всего 33 градуса, также у дальнобойщика констатированы и другие осложнения, включая атрофию мышц, что грозит ампутацией ног. Как сообщают СМИ, за месяц мужчина перенес уже пять операций и переливание крови.

Чтобы доставить Иманта на пароме из Швеции в Латвию, требуется сопровождение бригады медиков Специализированного медицинского центра интенсивной терапии, что обойдется семье пострадавшего в 3500 евро. Таких денег у семьи нет, поэтому жена обратилась за помощью к ziedot.lv.