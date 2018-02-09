Паром Viking Line остановили посреди моря из-за подавившейся пассажирки (5)
Происшествия | 9 февраля 2018 года, 18:58
Паром Viking Line, который отправился сегодня в 11.30 из Хельсинки, около половины второго, за полчаса до прибытия в Эстонию, остановился посреди моря.
По словам находящегося на пароме читателя Delfi, на паром прибыл вертолет и, скорее всего, кому-то стало плохо.
По словам читателя, за борт были спущены и спасательные шлюпки. Delfi позвонил другой пассажир парома и сообщил, что лодки никуда не спускали. Просто девушка подавилась едой, вертолет прилетел, чтобы оказать ей медицинскую помощь.
Пресс-секретарь Viking Line сказала Delfi, что с парома, действительно, одного человека доставили в больницу, а паром прибыл в Таллинн в 15.00.
Фото из Flickr
Странно,что персонал не умеет оказывать 1ю мед.помощь в таких местах
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На борту должен быть мед работник.
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Скинуть жирдяйку за борт - не х#й всё время жрать пока другие отдыхают.
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