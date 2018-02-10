Происшествия |

У одного из магазинов Maxima. Как написала журналист Марина Лебедена на свой странице в социальной сети Twitter, на ребенка никто не обращал внимания.

"Ужасы нашего городка. Двухлетний ребенок без шапки и куртки тусит возле "Максимы" рядом с дорогой, народ равнодушно чешет мимо. Женщина с мужчиной проходят мимо ребенка и говорят: "О, без шапки. Так и простудиться можно!". И идут дальше на парковку", - написала она.

Позже выяснилось, что девочка убежала от бабушки с дедушкой.

"Все в порядке. Бабушка и дедушка расплачивались в кассе, девочка убежала на улицу", - написала Марина.