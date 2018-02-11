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Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

"К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сообщил ТАСС представитель МЧС. Он также указал, что в состояние готовности приведены отряд "Центроспас" и центр "Лидер".

Как пишет РИА Новости, самолет исчез с радаров менее чем через 10 минут после вылета из аэропорта, экипаж на связь не выходил. Сообщается, что погодные условия не могли стать причиной крушения. На место происшествия выехало семь бригад Центра медицины катастроф.

Уже опубликовано первое видео с места крушения самолета.

Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы, а также дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

Поисково-спасательная операция в зоне катастрофы будет вестись круглосуточно, заявил глава МЧС.

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области, сообщил пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский в воскресенье.

"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал он "Интерфаксу".

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области.

"Это все жители Оренбургской области", - сказал Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В МЧС сообщили, что найдены тела двух погибших, пишет РИА Новости.

Все 65 пассажиров и шесть членов экипажа, находившиеся на борту разбившегося Ан-148, погибли, заявили в транспортной прокуратуре. Среди погибших были трое детей.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

Фото: vk.com, Telegram-канал "Караульный"