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Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Фото: vk.com

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

"К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сообщил ТАСС представитель МЧС. Он также указал, что в состояние готовности приведены отряд "Центроспас" и центр "Лидер".

Как пишет РИА Новости, самолет исчез с радаров менее чем через 10 минут после вылета из аэропорта, экипаж на связь не выходил. Сообщается, что погодные условия не могли стать причиной крушения. На место происшествия выехало семь бригад Центра медицины катастроф.

Уже опубликовано первое видео с места крушения самолета.

Владимир Путинпоручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы, а также дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

Фото: pixabay.com