МИД Латвии выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы в России
Происшествия | 11 февраля 2018 года, 17:25
Министерство иностранных дел Латвии (МИД) выразило соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе в России, сообщили в учреждении.
Как сообщалось ранее, в воскресенье в Подмосковье разбился пассажирский самолет, в котором находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Новостное агентство "Интерфакс" сообщило, что все присутствующие на борту самолета скорее всего погибли.
Самолет Antonov An-148 авиакомпании Saratov Airlines летел по маршруту из аэропорта "Домодедово" в Орск, который находится недалеко от российской границы с Казахстаном.