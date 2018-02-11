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Министерство иностранных дел Латвии (МИД) выразило соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе в России, сообщили в учреждении.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Подмосковье разбился пассажирский самолет, в котором находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Новостное агентство "Интерфакс" сообщило, что все присутствующие на борту самолета скорее всего погибли.

Самолет Antonov An-148 авиакомпании Saratov Airlines летел по маршруту из аэропорта "Домодедово" в Орск, который находится недалеко от российской границы с Казахстаном.