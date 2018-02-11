В Латгале мальчик отравился лекарствами
Происшествия | 11 февраля 2018 года, 21:10
Вчера медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) доставили в больницу мальчика, который съел лекарства, предназначенные для взрослых, сообщили в СНМП. Об этом пишет nra.lv .
Пострадавшему год и десять месяцев, несчастный случай произошел в Латгале.
В свою очередь, в Земгале шестилетний мальчик врезался в дверное стекло и в результате был был доставлен в больницу с раненой рукой.
За прошедшие сутки сотрудники СНМП получили 1210 вызовов, из которых 216 были связаны с травмами.
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