Происшествия |

Сегодня в центре Риги, на перекрестке улиц Бривибас и Бруниниеку, сгорел автомобиль.

Как сообщают очевидцы, движение в сторону Юглы было временно заблокировано.

Представитель Государственно пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце рассказала радио Baltkom, что вызов на место ЧП был получен в 9.01.

"На месте происшествия открытым пламенем горел автомобиль. Локализовать пожар удалось в 9.19, а в 9.58 спасатели полностью ликвидировали пламя", - рассказала она.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото из Facebook