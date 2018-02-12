В центре Риги сгорела машина (2)
Происшествия | 12 февраля 2018 года, 11:15
Сегодня в центре Риги, на перекрестке улиц Бривибас и Бруниниеку, сгорел автомобиль.
Как сообщают очевидцы, движение в сторону Юглы было временно заблокировано.
Представитель Государственно пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце рассказала радио Baltkom, что вызов на место ЧП был получен в 9.01.
"На месте происшествия открытым пламенем горел автомобиль. Локализовать пожар удалось в 9.19, а в 9.58 спасатели полностью ликвидировали пламя", - рассказала она.
Видео можно посмотреть здесь.
Фото из Facebook
А что такое"движение в сторону углы"?Корректоры вымерли как класс?
3
Ответить
Да, могу вас заверить -- корректоры исчезли как класс. Такой профессии больше нет. И это видно по текстам.
1
Ответить