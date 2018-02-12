Происшествия |

Вчера в больницы попали три младенца с отравлением бытовой химией, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

В Земгале годовалый ребенок нашел в кухонном шкафу отраву для крыс и мышей.

В Курземе десятимесячный малыш отравился антиизвестковыми гранулами для стиральной машины, а в Видземе годовалая девочка открыла средство для чистки туалета.

Медики СНМП напоминают, что бытовую химию надо хранить в труднодоступном для детей месте.