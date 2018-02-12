За выходные три младенца отравились бытовой химией
Происшествия | 12 февраля 2018 года, 12:51
Вчера в больницы попали три младенца с отравлением бытовой химией, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.
В Земгале годовалый ребенок нашел в кухонном шкафу отраву для крыс и мышей.
В Курземе десятимесячный малыш отравился антиизвестковыми гранулами для стиральной машины, а в Видземе годовалая девочка открыла средство для чистки туалета.
Медики СНМП напоминают, что бытовую химию надо хранить в труднодоступном для детей месте.