На шоссе Рига-Даугавпилс произошла авария: два человека погибли (1)
Происшествия | 12 февраля 2018 года, 17:30
Сегодня в лобовом столкновении двух автомашин в Крустпилсском крае погибли два человека, в больницу доставлены еще двое, в том числе трехлетняя девочка, сообщили в Госполиции.
Авария на шоссе Рига-Даугавпилс произошла в Кукской волости Крустпилсского края в 13.30. Столкнулись автомобили Audi A4 и Mazda 6.
По словам представителей Госполиции, погибли два человека, которые находились в автомашине Mazda - женщина 1954 г.р. и мужчина 1977 г.р.. Трехлетняя девочка и мужчина 1984 г.р. доставлены в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.
Фото: pixabay.com
Соболезнования родным и близким.