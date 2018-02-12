Происшествия |

Сегодня в лобовом столкновении двух автомашин в Крустпилсском крае погибли два человека, в больницу доставлены еще двое, в том числе трехлетняя девочка, сообщили в Госполиции.

Авария на шоссе Рига-Даугавпилс произошла в Кукской волости Крустпилсского края в 13.30. Столкнулись автомобили Audi A4 и Mazda 6.

По словам представителей Госполиции, погибли два человека, которые находились в автомашине Mazda - женщина 1954 г.р. и мужчина 1977 г.р.. Трехлетняя девочка и мужчина 1984 г.р. доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

Фото: pixabay.com