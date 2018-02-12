Происшествия |

Рижский универмаг Galerija Centrs эвакуирован. Территория торгового центра оцеплена, на место прибыли автомобили Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и "скорой помощи".

Как стало известно радио Baltkom, Galerija Centrs закрыт по техническим причинам. Более широкая информация пока не предоставляется.

Ранее было получено сообщение об эвакуации Рижского международного автовокзала. Работа автовокзала сейчас восстановлена.