На сотрудницу психбольницы "Айнажи" напали пациенты (8)

фото

Происшествия | 13 февраля 2018 года, 09:56

В детской психоневрологической больнице "Айнажи" планируется усилить меры безопасности, так как в прошлую пятницу на одну из сотрудниц клиники напали два пациента, пишет Latvijas Avīze.

Как рассказала заместитель начальника Видземского регионального управления полиции Анжела Геляну, 9 февраля после обеда была получена информация о нападении в больнице "Айнажи". По подозрению в нападении задержаны пациенты клиники — подростки 2000 и 2002 г.р.

По словам главы правления Рижского центра психиатрии и наркологии Яниса Бугина, и.о. обязанности руководителя больницы "Айнажи", один из задержанных в клинику не вернется, тем более он попадается на подобном правонарушении уже во второй раз. Известно, что оба задержанных проходили курс лечения от зависимостей.

"Я думаю, проведут экспертизу, а также допускаю, что ему предпишут принудительное лечение", — сообщил Бугин.

В свою очередь, с пострадавшей сотрудницей лечебного заведения в настоящее время уже все в порядке, поскольку со стороны нападавших "было больше слов, чем действий".

В больнице встревожены ситуацией и обсуждается повышение мер безопасности. В частности, возможно, появится охранник, а также установят "тревожную кнопку".

Одна из сотрудниц больницы, которая не захотела раскрывать свое имя, отметила, что после отстранения главы клиники Илоны Балоде работники не чувствуют себя в безопасности.

"Нам часто нужен совет, а мы не знаем к кому обращаться. Бугин очень старается, но советы нам нужны незамедлительно, а он не всегда доступен", - сказала она.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 8
Natalja Novikova1 час назад
"личные вещи"?!!! Этот Янсонс Он чётко понимает, что это за пациенты?! А если на" личном " поясе психически нестабильный ребёнок удавится, кто будет отвечать? А если" личным" лезвием порежет вены-другого ребёнка, кто за это будет ответственен? Персонал, который 24часа в сутки должен сидеть с одним конкретным ребёнком рядом и держать его за руки, потому что "нельзя привязывать"? А где там 80 человек свободного персонала, чтобы каждому ребёнку достался? Вообще люди несут такой бред, что вообще не понимаешь, как они пробились в какие то омбудсмены. Ну где здравая мысль, где логика у этих людей. Или плевать, лишь бы "я гуманным и хорошим выглядел, а вы уж вертитесь как хотите, но мои невозможные претензии выполняйте, как, каким образом, не моё дело ". Вот такие сейчас люди кругом. Демагоги или тупицы. Ни один не предлагает реального решения
Ответить
Natalja Novikova1 час назад
И чего добивается эта комиссия? Это расследование, которое журналисты со всех сторон освещают? Все взрослые люди, все прекрасно понимают, что это за работа, далеко не работа мечты хоть кого нибудь. Сколько платят за эту работу. И хорошо, кто-то оттуда уйдёт, кого-то уволят и кто придёт на их место? Врачи-сестры-санитарки "от бога"? Или те кто" по призванию"? Люди, которое это пишут в сетях, вы туда пойдёте на ту зарплату? А для своих детей такую работу хотите? чтобы они там работали? Ну конечно нет. А КТО ТОГДА ТАМ БУДЕТ РАБОТАТЬ? Лишь бы кто пришёл, потому что других нет. Или никто и это место прикроют, а дети будут лечиться дома, родители то конечно имеют все кучу денег и вагон времени с ними сидеть. Ну так каков будет итог этой вакханалии, устроенной ради пиара или отъема здания? Кто догадается?
Ответить
вова56 минут назад
Буйных с перепугу от кроватей отвязали ,бундесМен приказал.
Ответить