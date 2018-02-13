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В детской психоневрологической больнице "Айнажи" планируется усилить меры безопасности, так как в прошлую пятницу на одну из сотрудниц клиники напали два пациента, пишет Latvijas Avīze.

Как рассказала заместитель начальника Видземского регионального управления полиции Анжела Геляну, 9 февраля после обеда была получена информация о нападении в больнице "Айнажи". По подозрению в нападении задержаны пациенты клиники — подростки 2000 и 2002 г.р.

По словам главы правления Рижского центра психиатрии и наркологии Яниса Бугина, и.о. обязанности руководителя больницы "Айнажи", один из задержанных в клинику не вернется, тем более он попадается на подобном правонарушении уже во второй раз. Известно, что оба задержанных проходили курс лечения от зависимостей.

"Я думаю, проведут экспертизу, а также допускаю, что ему предпишут принудительное лечение", — сообщил Бугин.

В свою очередь, с пострадавшей сотрудницей лечебного заведения в настоящее время уже все в порядке, поскольку со стороны нападавших "было больше слов, чем действий".

В больнице встревожены ситуацией и обсуждается повышение мер безопасности. В частности, возможно, появится охранник, а также установят "тревожную кнопку".

Одна из сотрудниц больницы, которая не захотела раскрывать свое имя, отметила, что после отстранения главы клиники Илоны Балоде работники не чувствуют себя в безопасности.

"Нам часто нужен совет, а мы не знаем к кому обращаться. Бугин очень старается, но советы нам нужны незамедлительно, а он не всегда доступен", - сказала она.

Фото: Skaties.lv