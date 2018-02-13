На Таллинском шоссе произошла тяжелая авария: один человек погиб (1)
Происшествия | 13 февраля 2018 года, 16:14
Сегодня утром, 13 февраля, на Таллинском шоссе произошла тяжелая авария с участием трех транспортных средств, сообщили в Госполиции.
Вызов на шоссе Рига-Айнажи (направление в Саулкрасты) был получен в 10:18. Согласно предоставленной информации, на шоссе столкнулись фура, микроавтобус Renault и легковой автомобиль Opel.
Скорее всего авария произошла в Лиласте, в том месте, где установлен стационарный фоторадар.
На месте аварии работают ответственные службы, движение частично блокировано.
По словам полиции, в аварии погиб водитель грузовика. О других пострадавших пока не сообщается.
Фото: Valsts policija
А говорят от радаров польза есть,типа безопасно.....земля пухом погибшему.
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