Происшествия |

Сегодня утром, 13 февраля, на Таллинском шоссе произошла тяжелая авария с участием трех транспортных средств, сообщили в Госполиции.

Вызов на шоссе Рига-Айнажи (направление в Саулкрасты) был получен в 10:18. Согласно предоставленной информации, на шоссе столкнулись фура, микроавтобус Renault и легковой автомобиль Opel.

Скорее всего авария произошла в Лиласте, в том месте, где установлен стационарный фоторадар.

На месте аварии работают ответственные службы, движение частично блокировано.

По словам полиции, в аварии погиб водитель грузовика. О других пострадавших пока не сообщается.

Фото: Valsts policija