Происшествия |

В Резекне в конце прошлой недели в результате бытового конфликта мужчина убил свою сожительницу и ее брата. Его задержали спустя несколько часов, пишет Kasjauns.lv.

Как сообщила старший специалист Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова, информация об обнаруженных в квартире двух трупах поступила в полицию 9 февраля.

На телах жертв полиция констатировала приметы насильственной смерти: резаные раны и раны от нанесенных побоев.

Уже спустя несколько часов подозреваемый, мужчина 1973 года рождения был задержан.

Выяснилось, что он вместе с женщиной 1972 года рождения и мужчиной 1973 года рождения распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, который перерос в двойное убийство. За это преступление виновному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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