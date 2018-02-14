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Необычный способ перевозки валюты выбрал пассажир рейса Рига‐Москва, сообщает телеканал "360tv". Подозрение таможенников вызвал выпуклый живот и нервы контрабандиста. Когда его остановили для досмотра в аэропорту "Внуково", мужчина запаниковал.

Всего пассажир из Латвии ввез в Россию 12 000 рублей и 30 000 евро, которые были спрятаны в женских колготках у него на поясе под одеждой. Данную сумму гражданин России не указал в декларации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Контрабандисту грозит штраф и лишение свободы до 4 лет.