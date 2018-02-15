Мужчина отпилил себе ладонь во время работы (1)
Происшествия | 15 февраля 2018 года, 11:12
Вчера 56-летний мужчина во время работы отпилил себе ладонь, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола. Пострадавший доставлен в больницу.
В Курземе 26-летний молодой человек поранил себя пилой во время обрабатывания елей.
Другой 56-летний мужчина залез на дерево, чтобы подпилить ветки, но упал с высоты 5 метров. Медики констатировали у него политтравму.
Всего СНМП за прошедшие сутки получила 1212 вызовов, из них 169 связаны травмы.
Для начала наверное врезал хорошо и пошёл пилить ладонь. Счас заплачу.
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