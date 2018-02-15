Происшествия |

Вчера 56-летний мужчина во время работы отпилил себе ладонь, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола. Пострадавший доставлен в больницу.

В Курземе 26-летний молодой человек поранил себя пилой во время обрабатывания елей.

Другой 56-летний мужчина залез на дерево, чтобы подпилить ветки, но упал с высоты 5 метров. Медики констатировали у него политтравму.

Всего СНМП за прошедшие сутки получила 1212 вызовов, из них 169 связаны травмы.