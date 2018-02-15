Происшествия |

Читательница Mixnews Даниела Каминская поделилась фотографиями аварии, которая произошла сегодня, 15 февраля, в Чиекуркалнсе. На снимках запечатлен перевернувшийся на бок грузовик, а его груз рассыпан по дороге.

В Госполиции сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10.04. На перекрестке улиц Чиекуркална 1 линия и Вискалю перевернулся грузовик, а железные трубы, которые он вез выпали на дорогу. Движение заблокировано не было. Информации о пострадавших нет.

Также информация о ДТП была опубликована пользователем AutoRīga в Twitter.

Фото: twitter.com