В Чиекуркалнсе грузовик перевернулся посреди дороги
Читательница Mixnews Даниела Каминская поделилась фотографиями аварии, которая произошла сегодня, 15 февраля, в Чиекуркалнсе. На снимках запечатлен перевернувшийся на бок грузовик, а его груз рассыпан по дороге.
В Госполиции сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10.04. На перекрестке улиц Чиекуркална 1 линия и Вискалю перевернулся грузовик, а железные трубы, которые он вез выпали на дорогу. Движение заблокировано не было. Информации о пострадавших нет.
Также информация о ДТП была опубликована пользователем AutoRīga в Twitter.
Kravas auto avārija Čiekurkalnā. Par foto paldies sekotājiem!#autoriga #Latvija #latvian #Latvia #policija #riga #Rīga #avarija #Рига #Латвия #autoriga #kravasauto #cekurkalns pic.twitter.com/ThIllbyR6t— Auto Rīga (@autorigatweet) 15 февраля 2018 г.
Фото: twitter.com