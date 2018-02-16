Происшествия |

15 февраля около двух часов ночи работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию об изрядно подвыпившей женщине с маленьким ребенком, которые находились на одной из автозаправочных станций в Болдерае. На место событий выехал экипаж полиции.

Стражи порядка заметили на заправке женщину, которая открывала дверь такси и звала свою дочь. В свою очередь девочка, по виду младшеклассница, пряталась за рекламным стендом, плакала и отказывалась ехать с пьяной матерью.

Полицейские и мать, и дочку пригласили в оперативное транспортное средство, чтобы они согрелись и спокойно рассказали о происходящем. Девочка заявила, что не хочет следовать за матерью и ждет отца.

Работники дежурной части связались с отцом девочки, который уже был в пути к месту событий. Через какое-то время отец явился за дочерью. Девочка, увидев папу, выбежала из полицейской машины и со слезами кинулась к отцу. Мужчину успокоил девочку и рассказал, что раньше проживал с матерью дочери, однако женщина пристрастилась к алкоголю, поэтому им пришлось развестись.

Младший ребенок уже живет у него, а сейчас Сиротский суд решает судьбу второго ребенка. В день событий дочка проводила время с мамой. Женщина ночью вместе с дочерью отправилась в кафе и напилась. Ребенок примерно в два часа ночи позвонил отцу с просьбой о помощи.

Маму ребенка проверили на содержание алкоголя на выдохе. Степень опьянения составила 3,07 промилле. По факту случившегося был составлен протокол об административном нарушении за нахождение в алкогольном опьянении, что затрагивает честь другого человека.

Материалы дела в связи с нарушением прав ребенка направлены для оценки в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Фото из Pixabay