Происшествия |

Из-за аварии на Рижской окружной дороге Саласпилс-Бабите (А5) в Кекаве полностью блокировано движение и образуется транспортный затор, сообщает предприятии Latvijas Valsts ceļi в своем Twitter.

Водителей призывают выбирать объездные пути. Место ДТП можно также объехать по улицам Кекавы или по муниципальным дорогам.

Дополнительная информация по бесплатному круглосуточному телефону: 80005555.

Uz Rīgas apvedceļa pie Ķekavas ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir slēgta satiksme, veidojas sastrēgums. Aicinām izmantot citus maršrutus, apbraukt negadījuma vietu iespējams caur Ķekavu. pic.twitter.com/8mnewoUUeY — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 16 февраля 2018 г.

Фото из Flickr