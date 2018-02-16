На Рижской окружной дороге блокировано движение

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Происшествия | 16 февраля 2018 года, 12:40

Из-за аварии на Рижской окружной дороге Саласпилс-Бабите (А5) в Кекаве полностью блокировано движение и образуется транспортный затор, сообщает предприятии Latvijas Valsts ceļi в своем Twitter.

Водителей призывают выбирать объездные пути. Место ДТП можно также объехать по улицам Кекавы или по муниципальным дорогам.

Дополнительная информация по бесплатному круглосуточному телефону: 80005555.

Фото из Flickr

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