Происшествия |

В пятницу, 16 февраля, во второй половине дня в многоэтажном доме на ул. Бруниниеку в центре Риги вспыхнул пожар, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Из здания были эвакуированы люди. В тушении пожара задействованы 21 пожарный, четыре автоцистерны и два специализированных транспортных средства спасателей.

Из-за пожара закрыто движение транспорта на ул. Бруниниеку на участке от ул. Авоту до ул. Валмиерас.

Фото: twitter.com/skatieslatvija