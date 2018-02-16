В многоэтажном доме в центре Риги вспыхнул пожар
Происшествия | 16 февраля 2018 года, 16:10
В пятницу, 16 февраля, во второй половине дня в многоэтажном доме на ул. Бруниниеку в центре Риги вспыхнул пожар, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Из здания были эвакуированы люди. В тушении пожара задействованы 21 пожарный, четыре автоцистерны и два специализированных транспортных средства спасателей.
Из-за пожара закрыто движение транспорта на ул. Бруниниеку на участке от ул. Авоту до ул. Валмиерас.
Фото: twitter.com/skatieslatvija