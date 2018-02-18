Римшевич: меня задержали незаконно (10)

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Происшествия | 18 февраля 2018 года, 19:18

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, статус подозреваемого ему пока не присвоен. Об этом рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет nra.lv .

Адвокат подтвердил, что вчера после того как Римшевич явился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по приглашению учреждения, было объявлено о его задержании. Причиной задержания послужило событие, которое произошло много лет назад.

Сейчас Римшевич находится в изоляторе Госполиции. Варпиньшу сейчас неизвестно, как дальше будет действовать KNAB в отношении Римшевича.

Более подробную информацию о задержании и проверках, проведенных KNAB, адвокату запрещено разглашать.

Римшевич и Варпиньш считают задержание незаконным и совершенным с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Комментарии 10
КПЗ1 час назад
Да ладно,хоть один из этих упырей вороватых сел на нары?В это стране за две сосиски закроют по полной,а за украденные миллионы максимум опустят до уровня депеутата сейма.
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Патриот 1 час назад
Время покажет! В любом случае твоё место на нарах которая стоит у параши!
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Рубль1 час назад
Вот так закончилась - Великая латышская мечта
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