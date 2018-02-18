Происшествия |

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, статус подозреваемого ему пока не присвоен. Об этом рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет nra.lv .

Адвокат подтвердил, что вчера после того как Римшевич явился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по приглашению учреждения, было объявлено о его задержании. Причиной задержания послужило событие, которое произошло много лет назад.

Сейчас Римшевич находится в изоляторе Госполиции. Варпиньшу сейчас неизвестно, как дальше будет действовать KNAB в отношении Римшевича.

Более подробную информацию о задержании и проверках, проведенных KNAB, адвокату запрещено разглашать.

Римшевич и Варпиньш считают задержание незаконным и совершенным с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.