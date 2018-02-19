Происшествия |

16 февраля 2018 года в Валмиере пропала 15-летняя Лана Борисова. В 12:45 в день пропажи она должна была вернуться из Валмиеры домой в Вецати, Буртниекской волости.

Предположительно девушка должна была ехать на автобусе (со школьной олимпиады), но , по словам близких и друзей, скорее всего, не села в автобус Валмиера-Вецати. Возможно, девушка села в чужую машину.

ПРИМЕТЫ: рост 165 см, нормального телосложения, была одета в темно-синюю куртку с меховым капюшоном, синее платье в белую полоску и в цветочек, в черные брюки. На ногах были черные сапожки с яркими цветами.

Сообщается, что девушка может находиться в любом месте.

Всех, кто видел пропавшую девушку или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

Фото: Bezvests.lv