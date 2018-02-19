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В воскресенье, 18 февраля, в Адажском крае было найдено тело пропавшей накануне беременной женщины.

Государственная полиция начала уголовный процесс, назначены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Как сообщает полиция на своей странице в социальной сети Facebook, по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах задержан мужчина 1998 г.р.

Поиски пропавшей женщины начались 16 февраля после того, как участок полиции "Тейка" получил заявление о пропавшей без вести женщине 1995 г.р. Расследование перенял Саулкрастский участок полиции, работники которого выяснили, что 16 февраля девушка, возможно, встречалась со своим знакомым, однако, после этой встречи домой так и не вернулась и перестала выходить на связь.

В ходе расследования полиция выяснила, с кем, возможно, женщину видели в последний раз. 17 февраля в 19.30 подозреваемый в совершении преступления мужчина был задержан по месту жительства.

"18 февраля полиция развернула крупномасштабную поисковую операцию, в которой приняли участие около 90 человек. К поискам были подключены должностные лица Криминальной полиции Госполиции, работники полиции самоуправления Адажи, Гаркалне и Царникавы, бойцы спецподразделения Госполиции, сотрудники Саулкрастской полиции, кинологи, спасатели и добровольцы из организации Bezvests.lv. В 14.45. останки убитой женщины были обнаружены недалеко от обочины в Адажском крае", - рассказал начальник Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Андрей Созинов.

Чтобы установить точную причину смерти, назначена экспертиза. Начат уголовный процесс по пункту первому статьи 117-й Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах, если убита женщина и виновный понимал, что она беременная. За данное преступное деяние закон предусматривает пожизненное заключение или тюремный срок от 10 до 20 лет.

Фото из Flickr