Происшествия |

60-летняя рижанка Наталья Ротобильска пропала 11 февраля 2018 года в Латгальском предместье Риги, из дома по адресу Коюсалас 23.

Последний раз женщину посещал зять 8 февраля 2018 года, помогал перевезти дрова. По словам соседки, Наталья уехала из дома на такси фирмы Panda, предположительно в Чиекуркалнс, где могут жить ее знакомые. Назад до сих пор не вернулась. Никаких сведений о себе не подавала, телефон не отвечает. С 11 февраля, кроме соседки, женщину никто не видел.

Приметы: рост 158-160 см, волосы каштановые.

Особые приметы: глубокий шрам на левой голени, вставные зубы, страдает приступами астмы.

Как была одета, достоверно неизвестно. Возможно, была в черном стеганном пальто и темных сапогах.

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

Фото: Bezvests.lv