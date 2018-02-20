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Norvik banka и его владельцы через Международный центр рассмотрения инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)) хотят взыскать с Латвии 200 млн, заявил, не уточняя, о долларах или евро идет речь, подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

"Латвийское государство само себе оказывает медвежью услугу, демонстрируя, что здесь происходят всякие вещи", - сказал Римшевич, добавив, что это увеличивает шансы крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова выиграть международный процесс.

Norvik banka в своем иске жалуется на недобросовестные и безосновательные действия государственных органов Латвии по отношению к банкам. Иск подан после неудачных переговоров между правительством Латвии и банком, в ходе которых банк предлагал решения, устраивавшие обе стороны, говорится в иске.

По словам Римшевича, Гусельников много раз пытался встретиться с ним.

"Он пытался встретиться cо мной, рассказать, что его здесь не любят, чтобы я ему помог, обратился к генпрокурору. После этого Гусельников пришел ко мне и просил помочь продать банк. После этого он сказал, что ему ничего не остается, как засудить Латвию, потому что здесь ему долго и упорно мешали развивать свой бизнес. В этот же момент он поменял гражданство России на гражданство Великобритании, и это меняет его статус здесь. Но и отчитываться придется. Он начал готовиться к Арбитражному суду", - сказал Римшевич.

Как сообщалось, сегодня Римшевич заявил, что не уйдет с должности президента Банка Латвии, так как не считает себя виновным.