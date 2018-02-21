Происшествия |

Во вторник латвийские и британские полицейские в ходе операции по борьбе с торговлей людьми провели одновременно в Латвии и Великобритании несколько обысков и задержали пять человек, в том числе четверых латвийцев. Они подозреваются в вербовке так называемых современных рабов на работу в Великобритании.

Как сообщили в Госполиции, сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Управления по борьбе с организованной преступностью вместе со следователями из Великобритании провели операцию по задержанию в Рижском районе.

В 2017 году в Великобритании и Латвии был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 154.1 Уголовного закона о торговле людьми в составе организованной группы. В сентябре в Великобритании было задержано шесть человек и выявлено 10 "рабов" из Латвии.

Во вторник латвийские и британские полицейские провели обыски в пяти жилых домах в Рижском регионе. Арестовано три автомашины и несколько объектов недвижимости.

Задержаны мужчины 1993 и 1978 г. рожд., женщины 1994 и 1984 г. рожд. Еще одна женщина 1985 г. рожд. задержана в Великобритании.

Суд примет решение о выдаче латвийцев Великобритании, где они будут привлечены к ответственности по британским законам.

Фото: flickr.com