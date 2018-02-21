Происшествия |

27-летний рижанин Мартыньш Швенис пропал 10 февраля 2018 года, после 22:21, возможно, в Боливии. По словам родных, 30 января 2018 года пропавшего последний раз видели в 8 утра. Он связывался с cемьей и заверил, что все в порядке.

"Сказал, что намерен ехать работать в Польшу, хочет помочь двоюродному брату своего друга с домашним ремонтом".

Родные также выяснили, что с 1 февраля 2018 года по 8 февраля Мартыньш был в Аргентине, а в период с 9 по 10 февраля 2018 года - в Боливии.

С собой у молодого человека был рюкзак с нижним бельем, рубашками и брюками.

ПРИМЕТЫ: рост 182 см, нормального телосложения. Был одет в серые матерчатые брюки и серую осеннюю куртку с капюшоном. Обут - в серые кроссовки Adidas.

Просим всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно позвонить в полицию по номеру 110 или в телефону 22 084 084.