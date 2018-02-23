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21 февраля около 11 часов утра работники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Чиекуркалнс, где некий мужчина, возвращаясь домой из медицинского учреждения, обнаружил своих несовершеннолетних детей в нетрезвом виде в окружении пяти их друзей, сообщает Riga.lv.

Для разрешения ситуации мужчина решил вызвать полицию.

Стражи порядка, явившись по указанному адресу, обнаружили в квартире семь молодых людей. Мужчина, вызвавший полицию, пояснил, что двое подростков – его дети, которые ведут себя неподобающе. Сначала они его не пускали в квартиру. Из квартиры доносились крики и звон бутылок. После продолжительного стука в дверь, дети все же ее открыли. Квартира была в сигаретном дыму.

Мужчина рассказал, что взял мальчика и девочку к себе несколько лет назад, потому что от них отказалась мать. До сих пор отпрыски доставляли проблемы и в учебных заведениях, и в новой семейной жизни самого мужчины. Жене мужчины даже пришлось подыскать себе отдельную квартиру, поскольку дети ее регулярно унижали. Также подростки регулярно попадали в поле зрение полиции за разного рода правонарушения. Благодаря поддержке Сиротского суда, накопившиеся проблемы в семье начали решать специалисты, однако, по словам мужчины – сомнительные ситуации повторялись одна за другой. Мужчина заявил, что из-за неуважительного отношения к себе он не хочет дальше заниматься уходом за собственными детьми.

Подростки же сообщили, что мужчина ежедневно угрожает отказаться от них, а также угрожает физической расправой. Они обвиняли отца в том, что он сломал их жизнь, называли его неудачником. Подростки утверждали, что, хотя живут в хороших условиях, нормальных отношений с отцом у них нет. Они боятся оставаться с ним вместе, поэтому просят их разлучить. Отец поддержал эту возможность, поясняя, что, как только за полицией закроется дверь, конфликт может обостриться.

Молодых людей проверили на концентрацию алкоголя на выдохе. Во время проведения теста выяснилось, что три ребенка находятся в алкогольном опьянении, из них двое оба ребенка мужчины – 16-летняя дочка и 15-летний сын. Остальные юноши и девушки, оказавшиеся трезвыми, были отпущены домой. Третьего подвыпившего ребенка домой проводила полиция.

Было возбуждено три административных дела о нахождении в состоянии алкогольного опьянения. Дети мужчины, вызвавшего полицию, были разлучены с семьей и помещены в кризисный центр.

Материалы дела переданы в Сиротский суд, отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции для дальнейшей работы с семьей.

Фото из Flickr