Происшествия |

Прошедшей ночью был обворован дом подозреваемого в коррупции президента Латвии Илмара Римшевича, сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш.

По словам адвоката, из частного дома в Лангстини похищены несколько "очень ценных вещей". Воры серьезно "поработали", разгромив жилье, и это наводит Римшевича на мысль, что это не случайность.

"Ситуация свидетельствует, что это была заранее спланиронная и хорошо организованная операция", - указал Варпиньш.

В момент ограбления Римшевич не находился дома. О произошедшем тут же была проинформирована полиция. Начат уголовный процесс.

Варпиньш не раскрыл, какие вещи украдены, указав, что это делтали следствия, с которыми сейчас работает полиция.

Представитель полиции Сигита Пилдава подтвердила информацию.

"В пятницу, в 23.49 полиция получила сообщение о краже из частного дома. Выехав на место, было констатировано, что произошло проникновение в дом и из него пропали вещи. Список пропавших вещей уточняется", - сказали в правоохранительных органах.

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.