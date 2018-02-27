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В рижском районе Вецмилгравис был задержан мужчина, который стрелял в сторону стражей порядка из газового оружия и пытался избавиться от наркотиков, сообщили в Госполиции.

Вечером 21 февраля, во время патруля Вецмилгрависа сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину, который вел себя странно.

Заметив стражей порядка, мужчина кинулся бежать и спрятался в подъезд многоэтажного дома. Там он достал из кармана порошок и попытался его высыпать.

Из второго кармана мужчина вытащил газовое оружие, из которого пытался стрелять в одного из полицейских. Стражам порядка удалось задержать виновника и в итоге никто не пострадал.

Во время экспертизы выяснилось, что порошок, от которого пытался избавиться задержанный, является циклопропилфентанилом. У мужчины при себе было 5,6 грамм наркотика - такого количества вещества хватает на 56 доз.

В полиции по этому делу начали два уголовных процесса - за хранение наркотиков в большом объеме и за сопротивление органам власти.

Задержанный мужчина 1982 года рождения уже много раз попадался в поле зрения полиции за аналогичные преступления. Суд применил к нему меру безопасности - заключение.

Фото: Valsts policija