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В Таиланде была задержана группа "секс-инструкторов", среди которых - гражданин Латвии. Ему грозит депортация на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Паттайи.

26 февраля за проведение нелегального "секс-тренинга" полиция задержала "секс-гуру" Алекса Лесли (настоящее имя - Александр Кириллов), его ученицу Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, среди которых - гражданин Латвии. Задержанных обвиняют в нелегальном въезде в страну, нахождении там после окончания действия виз, а также в работе без официального разрешения.

Из 10 задержанных один гражданин Латвии, одна гражданка Республики Беларусь (Настя Рыбка), а остальные, включая Алекса Лесли, который въехал в Таиланд по российскому паспорту - граждане РФ.

Местный телеканал опубликовал видео задержания.

По обвинению в нелегальной работе на территории Таиланда, которое предъявлено всем десяти фигурантам дела, им грозит до двух лет тюрьмы и/или штраф в размере до трех тысяч долларов и депортация в страну гражданства. При этом обвинении их имена и паспортные данные будут также внесены в черный список, запрещающий въезд в Таиланд на срок до 10 лет.

Местные СМИ сообщают, что все десять задержанных выступали на тренинге в качестве "преподавателей" соблазнения и сексуальной техники. "Слушателей" тренинга отпустили после допроса. Они рассказали, что мастер-класс был платный и каждый из них заплатил "секс-гуру" по 20 тысяч таиландских бат (почти 520 евро) за пять дней занятий.

Настя Рыбка и Алекс Лесли получили известность в связи с расследованием российского оппозиционера Алексея Навального против миллиардера Олега Дерипаски. Благодаря инстаграму Рыбки Навальный установил, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с человеком, похожим на вице-премьера российского правительства Сергея Приходько.

Рыбка после отдыха на яхте Дерипаски опубликовала книгу об отношениях с неназванным олигархом, соавтором которой стал Лесли.

Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, обвинив их в публикации персональных данных без разрешения. По требованию суда сайт Навального был предварительно заблокирован, инстаграм удалил снимки Рыбки, сделанные на яхте.