Разыскивается пропавшая по пути в церковь 16-летняя девушка (3)

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Происшествия | 27 февраля 2018 года, 21:53

Госполиция обращается к жителям Латвии за помощью в розыске пропавшей по пути в церковь 16-летней девушки, сообщили правоохранительные органы.

Лаура Круминя-Суна 25 февраля около 9.10 вышла из своего дома в Личи Стопиньского края и до сих пор домой не вернулась.

В последний раз девушку видели на автобусной остановке напротив ее дома в Личи, откуда она собиралась поехать в католическую церковь на ул. Дарзциема в Риге.

Девушка - хрупкого телосложения, рост 162 см, черные крашеные волосы до плеч. Была одета в длинное черное пальто, на ней были красная или белая шапка, синие или черные брюки, полуботинки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-то информацией о возможном месте нахождения девушки, сообщить по телефонам 6 7 895 200 или 110.

Комментарии 3
..1 час назад
А какие-то наводящие ещё есть?.. В такой холод искать надо немедленно..! Куда прибыть?
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Nadezda Plascina2 часа назад
Spasi i sohrani Bozhenjka! Amen
2
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Латгалец.1 час назад
Ой,постучал по дереву.
..всё будет хорошо.
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