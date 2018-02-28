Происшествия |

Сегодня утром на улице Экспорта в Риге водитель трактора CAT совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло около 4 часов утра, полиция выясняет его обстоятельства.

В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали четыре человека.

За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 498 протоколов, в том числе 188 - за превышение разрешенной скорости движения. В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержан один водитель.

Фото: pexels.com