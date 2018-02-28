В центре Риги трактор переехал пешехода (5)
Происшествия | 28 февраля 2018 года, 11:07
Сегодня утром на улице Экспорта в Риге водитель трактора CAT совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия, сообщили в Госполиции.
ДТП произошло около 4 часов утра, полиция выясняет его обстоятельства.
В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали четыре человека.
За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 498 протоколов, в том числе 188 - за превышение разрешенной скорости движения. В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержан один водитель.
Фото: pexels.com
Сейчас сбегутся диванные эксперты, диванные судьи и кухонные палачи. ))
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Особо ничего не понял но думаю,что это была уборочная техника.
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О! Ты уже здесь,начинай
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