В центре Риги трактор переехал пешехода (5)

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Происшествия | 28 февраля 2018 года, 11:07

Сегодня утром на улице Экспорта в Риге водитель трактора CAT совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло около 4 часов утра, полиция выясняет его обстоятельства.

В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали четыре человека.

За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 498 протоколов, в том числе 188 - за превышение разрешенной скорости движения. В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержан один водитель.

Фото: pexels.com

Комментарии 5
Шухов2 часа назад
Сейчас сбегутся диванные эксперты, диванные судьи и кухонные палачи. ))
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Олег3 часа назад
Особо ничего не понял но думаю,что это была уборочная техника.
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Весна1 час назад
О! Ты уже здесь,начинай
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