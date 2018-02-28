Пропавшая по пути в церковь 16-летняя девушка нашлась (2)
Происшествия | 28 февраля 2018 года, 13:45
Пропавшая по пути в церковь 16-летняя девушка найдена живой и здоровой, сообщили правоохранительные органы. Госполиция благодарит жителей Латвии за помощь в распространении информации.
Лаура Круминя-Суна 25 февраля около 9.10 вышла из своего дома в Личи Стопиньского края и до 27 февраля о ней не было никаких новостей.
Слава Богу, всё хорошо.
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РАСПИЗДЯЙКА ЭТО ДЕВЧОНКА . Лаура - СУНА ты хоть подумала головой а не одним место на всех наплевать как в стране . Столько людей переживали .
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