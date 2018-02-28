Происшествия |

Пропавшая по пути в церковь 16-летняя девушка найдена живой и здоровой, сообщили правоохранительные органы. Госполиция благодарит жителей Латвии за помощь в распространении информации.

Лаура Круминя-Суна 25 февраля около 9.10 вышла из своего дома в Личи Стопиньского края и до 27 февраля о ней не было никаких новостей.