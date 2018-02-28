Происшествия |

В Египте при столкновении двух поездов погибли 10 человек, сообщает египетский телеканал «Экстра ньюс» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В результате происшествия также пострадали 15 человек.

По данным телеканала, столкновение произошло из-за того, что от одного из поездов отцепились два вагона.

Ранее сообщалось, что в Австрии столкнулись два пассажирских поезда, в результате происшествия погиб один человек.

Фото: Twitter