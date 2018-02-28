В Египте при столкновении поездов погибли 10 человек
Происшествия | 28 февраля 2018 года, 15:21
В Египте при столкновении двух поездов погибли 10 человек, сообщает египетский телеканал «Экстра ньюс» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В результате происшествия также пострадали 15 человек.
По данным телеканала, столкновение произошло из-за того, что от одного из поездов отцепились два вагона.
Ранее сообщалось, что в Австрии столкнулись два пассажирских поезда, в результате происшествия погиб один человек.
Фото: Twitter