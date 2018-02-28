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Сегодня вечером после 17:00 в Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет SmartLynx, который совершал тренировочный полет, сообщает эстонский портал Delfi.ee.

Пассажиров на борту не было, но был обслуживающий персонал. Из-за данного инцидента взлетная полоса будет закрыта примерно до 22.

На видео видно, что при посадке у самолета оторвалась часть шасси.

Как сообщил SmartLynx, обслуживающий чартерные рейсы в Латвии, на борту находились 7 человек: 2 пилота, 4 стажера и 1 инспектор.

Вероятно, от самолета оторвалась часть фюзеляжа, ее охраняет полицейский.

"Сегодня в 17.11 в Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет SmartLynx Airbus A320", — сказал Delfi пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф. По сообщению SmartLynx, при посадке у самолета возникли технические проблемы.

Спасательный департамент сообщил получение о вынужденном приземлении самолета, однако незамедлительного прибытия спасателей не потребовалось.

Источник и фото: rus.delfi.ee