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Сайт Biļešu paradīze, через который в субботу продавались билеты на "Праздник песни и танца", весь день испытывал технические проблемы и вечером перестал загружаться. Как сообщила администрация сервиса на своей странице в социальной сети Facebook, на сайт была совершена целенаправленная атака.

После 21.00 сайт вновь возобновил работу в обычном режиме. Однако, как убедился портал Mixnews, после 23.00 субботы билеты можно было купить только на два мероприятия - на концерт латышской вокально-симфонической музыки и на заключительный концерт праздника 8 июля.

Напомним, из-за большого спроса на билеты на "Праздник песни и танца" в субботу, в кассах по всей Латвии выстроились большие очереди. Некоторые встали в очередь за билетами уже ранним утром 1-го марта. В ожидании они провели более двух суток, несмотря на морозную погоду - со складными креслами и термосами.

Тем временем при покупке билетов через интернет покупатель также становился в электронную очередь, в которой тоже нужно было ждать несколько часов. Отмечается, что людей обслуживали медленно, а в некоторых случаях ожидание не гарантировало покупки билета.

За первый час торговли билетами, к 12.00 было продано 12 654 билета. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.

Всего в продажу поступило 95 230 билетов. Билеты на главные мероприятия были распроданы в течение трех с половиной часов, примерно к 14.30.

Также в интернете уже появляются предложения о продаже билетов от перекупщиков - в частности, на портале ss.com, где цена билетов в два раза дороже реальной стоимости.

Фото: pixabay.com