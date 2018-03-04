Происшествия |

В центре Риги оцеплена территория перед отелем Kempinski, который находится на бульваре Аспазияс 22. На место прибыли машины Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщили Mixnews в Госполиции, служебные автомобили приехали к гостинице из-за угроз безопасности.

Более подробная информация пока не предоставляется.