Оцеплена территория перед отелем Kempinski в Риге (5)

фото

Происшествия | 4 марта 2018 года, 17:55

В центре Риги оцеплена территория перед отелем Kempinski, который находится на бульваре Аспазияс 22. На место прибыли машины Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи.

фото

Как сообщили Mixnews в Госполиции, служебные автомобили приехали к гостинице из-за угроз безопасности.

фото

Более подробная информация пока не предоставляется.

Комментарии 5
Злая27 минут назад
А когда-то это была гостиница "Рига", а теперь хрен знает какой Кемпинский...
Ответить
Lidija Bikova1 час назад
Ого!
1
Ответить
Nitj53 минуты назад
Aga.
Ответить