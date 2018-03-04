Оцеплена территория перед отелем Kempinski в Риге (5)
Происшествия | 4 марта 2018 года, 17:55
В центре Риги оцеплена территория перед отелем Kempinski, который находится на бульваре Аспазияс 22. На место прибыли машины Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи.
Как сообщили Mixnews в Госполиции, служебные автомобили приехали к гостинице из-за угроз безопасности.
Более подробная информация пока не предоставляется.
А когда-то это была гостиница "Рига", а теперь хрен знает какой Кемпинский...
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Ого!
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Aga.
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