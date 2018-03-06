Происшествия |

В Латвии полученный от продажи личного имущества доход не облагается налогами, поэтому Служба госдоходов (СГД) не может начать проверки и наказать человека за неуплату налогов от прибыли, получаемой в ходе неразрешенной коммерческой деятельности с билетами на Праздник песни, пишет Latvijas Avīze.

Нормативные акты разрешают частным лицам продавать принадлежащие им билеты на мероприятия, поэтому борьба со спекулянтами, перепродающими билеты на Праздник песни и танца, практически нереальна, отметили в СГД.

Согласно законодательству Латвии, налогами не облагается доход, полученный от продажи личного имущества. При этом случаи, когда человек целенаправленно скупает билеты по одной цене и затем продает уже по завышенной, являются "неразрешенными и ориентированными на то, чтобы обойти закон", а также "не соответствуют базовым принципам морали и этики", признает СГД.

В Госполиции заявили, что не имеют право задерживать таких продавцов билетов, так как закон не запрещает продавать свое имущество.

Глава Главного управления полиции порядка Артис Велшс отметил, что термина "спекулянт" в латвийском законодательстве нет.

"Термин "спекулянт" остался в советском уголовное кодексе, а в законах Латвии такого понятия нет", - сказал он.

Велшс подчеркнул, что жители должны выбирать правильные способы покупки билетов.

"Призывают выбрать официальные места покупки билетов. Если человек решает приобрести билет "с рук", то надо проверить личность продавца", - посоветовал он.

Напомним, в субботу, 3 марта в Латвии стартовали продажи билетов на Праздник песни и танца, который состоится в конце июня-начале июля этого года. Ажиотажный спрос привел к тому, что места в очередях занимали накануне вечером, и даже в электронной системе покупки нужно было ждать около полутора часов.